La semana de los famosos

Cecilia Gessa, romántica La actriz se pone de lo más romántica con su chico, el actor Carlos Bardem. Cecilia muestra este beso al atardecer y lo completa con el siguiente mensaje: "A tu lado todo es una continua enseñanza. Me siento muy afortunada. Cada momento es único a tu lado. Ya son siete años de felicidad contigo".



Así desconecta del mundo Nagore Robles La asesora del amor en 'MYHYV' ha disfrutado de unos días en Portugal y ha regalado a sus seguidores esta bonita fotografía acariciando a un caballo. "Lugares que te conectan con lo más bello de la naturaleza y del ser humano", comenta junto a la instantánea.



Cristina Pedroche, cuerpazo Falta unos días para que acabe el verano, pero la presentadora Cristina Pedroche ya se ha despedido de la estación estival con una imagen de lo más sugerente. "Ahora sí que sí... Se acaba el verano...", comenta la de vallecas.



Messi y Antonella, al ritmo de Maluma El futbolista de F.C. Barcelona y su mujer, Antonella, son seguidores del cantante Maluma y aprovechando que éste daba un concierto en Barcelona, tararearon sus canciones y se hicieron una foto con el artista para el recuerdo.



Sara Carbonero, medita junto al mar La periodista se pone de lo más mística en esta imagen subida en una roca en el mar. Sara confiesa que le encanta practicar meditación aunque cuando escuchó por primera vez la palabra "Mindfulness", le "sonó a chico".



Gloria Camila recuerda a su madre La hija adoptiva de la fallecida Rocío Jurado y José Ortega Cano ha felicitado a su madre a través de las redes sociales, el día que la cantante hubiera cumplido 71 años. "Felicidades mamá, un año más, un año más sin ti, pero sabiendo que desde arriba me cuidas, me gustaría poder volver a verte y abrazarte una última vez, ya que con 10 años una niña no comprende lo que pasa a su alrededor. Pero ahora sí, ahora sé todo y más, y la verdad .. te echo en falta más que nunca. Tus niñas siguen unidas tal y como les enseñaste".



Tamara, amor de hermana Aunque pasen los años, Tamara Falcó siempre se sentirá arropada por sus hermanos mayores, Enrique y Julio José Iglesias. "Xq así es como me hacen sentir mis hermanos ... en brazos... da igual la edad!", comenta la hija de Isabel Preysler.



Bartra recuerda su boda "Hoy hace 3 meses de uno de los mejores días de mi vida. Y aún no he encontrado las palabras para poder describir todas las sensaciones mezcladas a la vez, que llegué a sentir en este instante. T'estimo", ha escrito el futbolista junto a una preciosa imagen del día de su boda con la periodista Melissa Jiménez y en la que aparecen acompañados por su hija.



Eugenia, nostálgica La duquesa de Montoro ha compartido esta instantánea en blanco y negro de su madre, la fallecida duquesa de Alba, y su hermano Jacobo. Eugenia Martínez de Irujo confiesa que siente "admiración por los dos".



El paseo perfecto de Roberto Leal "Paseo familiar. Tándem perfecto. #hermanísimas #lolaypepa", ha escrito el próximo presentador de 'Operación Triunfo' junto a esta fotografía en la que aparecen su hija Lola y su perrita Pepa.



Tamara Gorro presume de barriguita "Fotos que te inspiran ilusión...❤ #mamamolona #elgorrodetamara", escribe Tamara junto a esta imagen en la que luce barriguita. En ella, ha puesto el nombre de su hijo Antonio. La colaboradora está como loca por verle la carita.



La terapia de Ruth Lorenzo La cantante sabe cómo relajarse y olvidarse de todo: nadando en el mar. Con esta increíble imagen, Ruth pone los dientes largos a los que ya han puesto punto y final al verano.



Thais Blume, a favor de la adopción de animales "Hoy Aisha lleva 3 años en mi vida. Recogida desnutrida, desconfiada y asustada. En su primera noche en casa pasó algo mágico. Afrontó su miedo y conoció a Lia (mi perra adoptada) se miraron, se olieron, dejaron atrás sus prejuicios y durmieron juntas. Su primera noche y su piel con piel. Y así empezó esta historia de amor. Si ellas supieran todo lo que recibo... Animo a dar cobijo a estos seres indefensos. Déjate sorprender. Aprende y regala, porque lo que recibirás será oro", ha escrito la actriz junto a esta tierna fotografía con su gatita.



Kiko Rivera se cambia de equipo El Dj coincidió con los jugadores del Betis en la estación de tren de Santa Justa y no pudo evitar pedirles una foto. Eso sí, dejando claro que lo hace por su padre. "Por respeto a mi padre que era betico! Un placer conoceros aun siendo sevillista! @joaquinarte @9sergioleon @antoniobarragan17 @antonioadan13 @javigarcia_6 @vicama8 @ctello91", comenta junto a la imagen.



Natalia disfruta del veroño Estrenamos estación pero la cantante sigue pensando en el verano. Y cómo no hacerlo con las buenas temperaturas de Cádiz: "Disfrutando del buen tiempo. Y mañana para #Galicia #UnPocoDeMi y #EmpezarDeCero en #luar @luartvg".



Jesús Calleja quiere casar a Miguel Ángel Muñoz Su aventura por Bolivia ha sido inolvidable. Y una de las cosas más curiosas que les ocurrió fue posar junto a una pareja de recién casados en pleno aeropuerto. El aventurero quiso aprovechar y encontrarle pretendienta al actor. Así lo contaba junto a la imagen: "Es curioso que en La Paz (Bolivia) los que se casan se paseen por el aeropuerto a sacarse fotos, es algo que les mola mucho!, coincidimos con 5 bodas a la vez!, así que aproveche, a ver si casamos a @miguelamunoz".



Chenoa, de estreno "Hoy es #juernes Y la semana q viene sale mi #libro #defectosperfectos Concretamente el #Martes 26 de #septiembre #muyemocionada #valesisisiynerviosilla jajajaja", ha escrito Chenoa junto a esta imagen para contar a sus fans su nuevo proyecto. ¿Quién tiene ganas de leerlo?



Iván González, un 'pollito' internacional ¡Nuestro pollito particular se hace interncional! Iván González, tras reponerse del desgaste de Supervivientes, está a tope con los proyectos profesionales, y además de ir de bolo en bolo, Mediaset Italia le ha requerido para participar en la versión italiana de 'MYHYV', y allí ha posado con su ex compañera de reality Paola Caruso. ¡Al final todo queda en familia...!



Sandra se resiste a abandonar el verano La presentadora Sandra Barneda parece que, de momento se resiste a dejar atrás las vacaciones, o al menos eso parece a juzgar por su Instagram, donde ha publicado una nueva foto de su veraneo junto a un precioso caballo.



Cristiano y georgina, de cena con amigos El futbolista merengue no pierde el tiempo en sus ratos libres, y lejos de quedarse tirado en casa, siempre que el trabajo se lo permite, trata de pasar el mayor tiempo posible con su chica, Gerogina (con la que se dice que podría estar ya comprometido a la espera de su bebé), y varios de sus amigos. ¡Eso sí que es vida!



Laura Matamoros se despide de las vacaciones Después de un verano de lujo en el que se ha recorrido prácticamente todo el sudeste asiático, Laura Matamoros ha puesto punto y final a sus vacaciones, y lo ha hecho a través de Instagram, con esta foto en la que sale con los brazos en posición triunfal: "Pues... adios verano!", apunta la hija de Kiko Matamoros. ¡Que ya está bien de vacaciones, también lo decimos!



Yoli Jonathan, tres años de noviazgo desde GH Hace sólo apenas unas semanas que Yoli Claramonte y Jonathan Pérez se daban el 'sí, quiero' para después irse de luna de miel a Tailandia, pero no ha sido hasta este 18 de septiembre cuando la pareja cumplía su tercer año de relación, un noviazgo que, como el de Bea y Rodri, nacía en GH. Por eso, Yoli se ha puesto tierna y le ha mandado este mensaje a Jonathan: "Un día como el de hoy, tres años atrás, conocí a esta persona tan maravillosa. Hace tan solo unos días vivimos unos de los momentos más bonitos de nuestras vidas, dejando atrás nuestro noviazgo y comenzando a ser marido y mujer. Parece mentira que el tiempo haya pasado tan rápido. Gracias destino, por ponerlo en mi camino. Por una vida juntos... Feliz dieciocho cariño". ¡Qué bonito!



Cuando Kira Miró era ''otra persona'' La actriz ha querido sacar a relucir sus fotos del baúl de los recuerdos, y cuando nadie se acordaba ya de cuando no lucía una melenaza rubia, va ella ¡y se planta en Instagram con pelazo moreno! Y escribe: "Una vez fui morena... y tal...". ¡Anda que no ha llovido!



Kiko adora a su perro Kiko Rivera tiene mucho amor que repartir, y no sólo a su mujer, Irene Rosales y a sus tres hijos (Francisquito, Ana y el tercer bebé que está por venir), sino también ¡a su perro! "El tb necesita un poquito de mi jejejeje fiel amigo fiel compañero cuanto te quiero!", expresó en Instagram junto a la foto. El DJ, además, ha anunciado que sólo quedan 10 días para dar a conocer su nuevo tema, o sea que el terreno profesional ¡también le sonríe!



Nuevos proyectos para Nuria Fergó Los fans de Nuria Fergó pueden estar de enhorabuena, porque la cantante parece tener nuevos proyectos profesionales, y así lo dejaba caer, con cierto halo de misterio, esta mañana de martes: "Una mañana ajetreada. Como lleváis el martes? Yo organizando mis cositas estos días en casa que la semana que viene es mortal. Os lo cuento en nada!". ¿Qué será? ¡Estaremos muy pendientes!



Bea (GH17) manda ánimos La ex gran hermana ganadora de la decimoséptima edición de Gran Hermano no ha podido evitar acordarse de su paso por la Casa. Gran Hermano se lo dio tood: fama, dinero y amor, y es que de allí salió con el maletín y con un novio: Rodrigo. Ahora ha sido ella la que ha aprovechado sus redes sociales para animar a los nuevos y mandarles un consejo: "Sólo pido que lo vivan con mucho love", escribe. ¡Seguro que sí!



Selena vuelve al trabajo con PUMA La artista Selena Gomez, tras serle trasplantado un riñón, parece que ya está lista para volver al trabajo, y es que acaba de firmar un contrato (sí, probablemente millonario) apra colaborar con una colección cápsula con la marca deportiva PUMA, como ya hicieran otros famosos como Kylie jenner o su novio, el también intérprete 'The Weeknd': "Oficialmente parte de la familia PUMA", escribía la cantante junto a esta foto en Instagram. ¡No podemos espera ra ver su colección!



Tamara estrena su libro Tamara Gorro ha estrenado este lunes su primer libro, 'Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto', y para ello ha querido comaprtir esta tierna imagen junto a su pequeña Shaila leyendo el libro: "¡LLEGÓ EL DÍA! Creedme, lo único que me importa, es saber vuestra opinión. La fuerza principal para alcanzar un sueño o meta es tener a tu gente al lado y vosotros sois parte de ellos. Una vez más, GRACIAS familia virtual, OS QUIERO. Podéis conseguirlo: en cualquier librería (Corte Inglés, casa del libro, fnac... electrónico también lo tenéis) Para los que me preguntáis fuera de España, también lo podéis tener electrónico, por ejemplo en Amazon o casa del libro". Y además, añade para los mejores fans: "FIRMA DE LIBROS: 28 de septiembre en El Corte Inglés de callao a las 18:00h".



Ana Boyer y Fernando Verdasco, más felices que nunca La pareja ha querido agradecer las muestras de cariño recibidas después de hacer público su compromiso. "Gracias y gracias por todos los mensajes cariñosos y felicitaciones estos días", escribían.



Isabel Pantoja, solidaria La tonadillera, junto a su hijo Kiko Rivera ha mostrado su lado más solidario con las víctimas del terremoto en México, dedicando unas palabras de consuelo a todos los afectados.



Miguel Ángel Muñoz, irreconocible El actor ha querido compartir esta divertida foto de su nuevo proyecto. "Tic, tac... Gonzalo Guerrero llega este lunes al capítulo 'iempo De Conquista' del 'Ministerio Del Tiempo', dirigido por Koldo Serra. Este lunes... ¡QUÉ GANAS!", expresaba.



Elsa Pataky vuelve a clase La actriz ha sorprendido a todos al posar con su ex compañero de 'Al salir de clase', Mariano Alameda. "Qué maravilla ir a visitar a mi gran amigo en su centro de Karma yoga. Friends forever", escribía.



El tremendo lío de Suso Después de escandalizar a sus seguidoras con una sesión de fotos muy hot con Torito, el artista ha expresado que no puede recibir mensajes desde que Sofía Cuescun reveló que sus "partes íntimas" son de gran tamaño. "Desde que ella hizo el comentario sobre mis partes íntimas, han reventado mis mensajes privados de mujeres ¡me la has líado, tía!", se quejaba el ex gran hermano.



Irene Rosales ya siente a Carlota La mujer de Kiko Rivera no ha dudado en compartir con sus seguidores la última novedad de su embarazo: ya siente a Carlota. "Las primeras pataditas de Carlota", confesaba en sus redes.



Malena Costa, estupenda tras ser madre La modelo, que acaba de ser madre hace pocas semanas, puede presumir de haber recuperado la figura en un tiempo record. Y ejemplo de esto es su última fotografía compartida en redes, donde aparece espectacular.



Fernando Verdasco, entre grandes El prometido de Ana Boyer presume de compañía en su última fotografía: "Gala con dos leyendas", escribía junto a una foto con Rafa Nadal y Roger Federer.



Jon Kortajarena, pasión por las bananas El modelo más deseado tiene claro que lo mejor para recargar pilas antes de la fala Amfar es un platano, algo que demuestra en su última instantánea. El detalle: Cristina Pedroche y Belén Esteban le han regalado un like a su divertida foto.



Kike Calleja y Terelu, el mejor equipo No cabe duda de que Terelu y Kike Calleja viven un gran momento gracias al libro de Terelu, que les está llevando por media España con motivo de las firmas de ejemplares. "Gracias a todos los que habeis venido a Málaga a vernos. Muchas gracias por vuestro cariño como siempre", escribía un Kike agradecido.



Tania Llasera defiende sus curvas La presentadora ha decidido responder a un usuario que no dudó en cuestionar su físico con el siguiente comentario: "Seguro que a tu marido le gustabas más delgada". Llasera, ofendida, no ha dudado en dar una lección de amor propio: "Querido Cavernicola, mira tú por dónde todavía tengo tripita, ¿igual es porque no hace ni 3 semanas que parí? Se llama evolucionar, cambiar, y aceptarse. Por cierto, el padre de mis hijos está muy orgulloso, al igual que yo, de mis curvas y mi nuevo cuerpo; que ha hecho el milagro de darnos no 1, sino 2 bebés sanos y preciosos. Ya he comentado alguna vez que me costó tiempo encontrar a mi pareja pero escogí muy muy muy bien. Mi marido me quiere a mí, le gusta mi esencia, y eso no cambia, no envejece, ni tiene que ver con curvas, ni celulitis. Nuestro amor va mucho más allá, y pasa por encima de esas minucias. La pasión que sentimos ahora mismo el uno hacia el otro, vuela alto y no tiene ojos más que para nuestros dos angelitos: Pepe y Lucia. Hay tantas cualidades que son más importantes que la belleza, o la dichosa talla. Evolucionemos, por favor, hombre cavernoso", sentenciaba en sus redes.



Rosa Benito, ¿enamorada? Las alarmas han saltado entre los seguidores de Rosa Benito, que empiezan a sospechar que la artista podría estar enamorada a raíz de su último mensaje en redes: "Perdón por aprender a quererte tanto en tan poco tiempo, pero es que eras aquello que nunca busqué, pero siempre necesité". A este mensaje hay que sumarle otro en el que expresaba su deseo de besar a alguien: "Tienes tres opciones… Te beso,me besas, o nos besamos". Así pues, ¿a quién van dirigidos estos mensaje? ¿Ha encontrado el amor Rosa Benito?



Hiba Abouk presume de cuerpo La actriz de 'El príncipe' ha querido deleitar a sus seguidores con una foto en la que aparece ultra sexy y disfrutando de un espléndido día de sol.



