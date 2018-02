La semana de los famosos

Chenoa, sin artificios Chenoa ha compartido una fotografía nada más levantarse con sus seguidores. Sin maquillaje y con mucho sueño ha escrito: "Zzzzzzzz café..... Os veo esta tarde más despierta espero jajajajaja en @zapeando @lasexta".



El orgullo de David Beckham "Feliz cumpleaños a mi hermana pequeña..... Muy orgullos de la mujer y increíble madre que eres.... Que tengas un día genial ❤️@joannebeckham@sandra_beckham49@lynnebeckham72", ha escrito el futbolista junto a esta tierna imagen en la que aparece de niño junto a su hermana.



Lara Álvarez demuestra su dominio sobre la tabla La presentadora Lara Álvarez es una avezada surfista. ¡Y aquí está la prueba!



¿Sabes quién es? Se trata del actor Secun de la Rosa: "Veo esta foto y aún recuerdo lo poco que me gustaba ese rollo de los padrinos, los domingos y las palmas. Y la Palma era gigante además! El "segu" como me llamaban de niño, os manda buenos días y feliz lunes. Yo ando agotado entre bolos y grabaciones, así que voy a tirar la palmera gigante y me voy agenciar una de chocolate que me gustan más! Vamos a por el lunes".



India Martínez se toma un descanso "Estaré un tiempo fuera mi gente... próximo destino Argentina!!!!!", ha escrito la cantante junto a esta imagen en la que informa a sus fans de que se va a tomar un pequeño descanso hasta su vuelta, que será en Argentina.



Empezando la semana con energía No hay nada mejor que empezar la semana haciendo ejercicio, o eso dice el actor: "Empezamos la semana con #energía #positiva! #feliz lunes a tod@s! #namaste".



Gisela y su relajante comienzo de semana "Así si da gusto empezar la semana... desconectando en lugares maravillosos que sin saberlo están muy cerquita nuestro... Como la suite de el precioso hotel #roommatecarla en Barcelona de @roommatehotels gracias @ballesterosyeyo , @sarasolakike y a todo el equipo por el buen trato, el buen gusto y por hacerme sentir como en casa... #lugaresconencanto#desconectando #unratitoparami #asisi", escribe la cantante junto a esta relajante imagen.



Ana Rosa, ¿una 'copiota'? Ana Morgade ha compartido esta comparativa de su 'look' y el de Ana Rosa Quintana. El corte de pelo, las gafas, el color de labios... Las dos van idénticas. Haciendo gala de su buen humor, la colaboradora de 'Zapeando' ha escrito: "Eeeeeh... QUÉ COÑO PASA AQUÍ? #CopyCat".



El hijo de Elton John se sube al escenario con él El cantante ha publicado en su cuenta de Instagram una instantánea muy tierna de su hijo pequeño, Elijah, de 5 años. En ella, aparecen padre e hijo sentados junto al piano durante un concierto de Elton en Las Vegas. "Elijah se une a papá para el bis", escribía el artista junto a la imagen, que ya acumula más de 78.000 'likes'.



Natalia Ferviú y su cara de sueño "Caruso de zzzzzueño y camiseta de @novcarminha #yoteníaunnovioquetocabaenunconjuntobeat", escribe la que fuera estilista en 'Cámbiame' junto a esta imagen en la que aparece recién levantada y sin maquillaje.



Cristiano presume de amor "Love is in the air ❤️❤️", ha escrito el astro del fútbol portugués junto a esta imagen en la que aparece con su novia, Georgina Rodríguez, en la puerta de su avión privado. Está claro que el amor está en el aire...



La Gloria Camila más sexy A punto de cumplir los 22 años, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha revolucionado a sus fans con esta imagen, en la que aparece más sexy que nunca. Junto a ella, una reflexión: "No tengas miedo, solo es sal con olas. PD: Vuelvo con más fuerza que nunca!!". ¿Será un mensaje para su hermana mayor?



Carnaval todo el año "En esta casa todo el año es Carnaval. #disfracesmuyreales #Mickeycaluroso#Kion #peluchesopersonas? #lavidaesunCarnaval #Porto #slowlife", comenta Sara Carbonero junto a esta imagen de sus dos retoños. En ella, Martín va disfrazado de Kion, el protagonista de los dibujos 'La guardia del león', y Lucas, el pequeño, de Michey Mouse.



El Juli se recupera "El dolor siempre es menor cuando se consigue el triunfo y disfrutar y sentirse con un gran toro!! Gracias Bogotá!Gracias Lancero por sacar lo mejor mi! Una tarde y una faena inolvidable!!", comenta el torero junto a esta instantánea en el hospital. El diestro sufrió una cornada en el muslo izquierdo en el cierre de la temporada taurina en la plaza de toros La Santamaría de Bogotá (Colombia).



Marc Márquez, un experto bailarín Además de ser el mejor sobre una moto, Marc Márquez también es el rey de la simpatía y la diversión. El piloto acudió con su compañero de equipo, Dani Pedrosa, a un talk show de Indonesia, y no dudó en marcarse un baile ante el asombro de los presentadores y el público. "Dandolo todo en Ini Talk Show! Always trying to get fun. Sampai jumpa lagi Indonesia!", comenta junto al divertido vídeo.



Khloé presume de embarazo La mediada de las Kardashian, embarazada de su primer retoño, presume de su 'barrigón' de premamá.



¡Muchas felicidades! Leonore de Suecia, primera hija de la princesa Magdalena de Suecia y Christopher O'Neil, cumplió 4 añitos el 20 de febrero... ¡Y está preciosa!



Bisbal y Daddy Yankee, juntos en el gym "Mirad a quien me encontré entrenando!! @daddyyankee getting ready for #PLN30", comenta el cantante almeriense junto a esta imagen. Los artistas han coincidido en el gimnasio y han querido compartir el momento con sus fans.



¿Por qué se le cae la baba a Eugenia? La Duquesa de Montoro no puede evitar presumir de su hija, Cayetana Rivera, en sus redes sociales: "Se me cae la baba. Esa cara!!!! Te quiero mi amor ❤️ @tana_rmi @hugarey#eugeniamartinezdeirujo".



El nuevo Kiko Kiko Rivera, que hace unos meses se puso una banda gástrica, ¡ya no tiene barriga!



Roberto Leal, merecido descanso El presentador, de descanso tras triunfar en 'OT', se ha relajado con su mascota en la bella localidad malagueña de Ronda (seguro que su mujer también estaba por allí). "Aquí... de Ronda", escribe junto a la imagen.



Jon Kortajarena, de buena mañana Así de 'alborotado' se levanta el modelo por las mañanas. Sea como sea, lo cierto es que todo le queda bien, y si no que se lo digan a La Vecina Rubia...



Kim, enamorada de su madre Kim Kardashian se ha 'enamorado' del rubio de su madre, Kris Jenner: "I love a blonde @krisjenner".



Sofía presume de cuerpo y de rosa La ganadora de GH ha compartido esta imagen en su Instagram, en la que no solo presume de cuerpo en ropa interior sino que posa con una rosa, que seguramente le haya regalado su novio, Alejandro Albalá. Y es que la pareja no deja de compartir en sus redes sociales lo felices que son...



Alice Campello, embarazo feliz La mujer de Álvaro Morata presume de su tripita en las playas de Dubai mientras se toma un rico cóctel. El matrimonio, que se dio el 'Sí, quiero' en junio del año pasado, está esperando con ilusión la llegada de ¡sus gemelos!



Así eran Ana Obregón y Alberto de Mónaco en los 90 "Encuentro en el baúl de los recuerdos fotos cenando con el Príncipe Alberto de Mónaco en La Gala De La Cruz Roja de Montecarlo y del momento en que su padre el Príncipe Rainiero nos pidió abrir el baile con un Vals", comenta la actriz junto a esta imagen que tiene más de veinte años...



Irina Shayk, feliz en su cabaña La súper modelo rusa 'pasa' de mansiones y se 'instala' en esta improvisada cabaña. Parece que no está nada mal, ¿no?



Melendi y Julia Nakamatsu, amor en Roma "Una de Romanos !!!!", comenta el cantante junto a un grupo de imágenes en las que pasea su amor por las calles de Roma con su pareja, donde están disfrutando de una romántica escapada. Pero no están solos, su hija Lola, de dos añitos, también les acompaña.



Virginia, mujer incasable Para la mujer del torero Manuel Díaz 'El Cordobés', Virginia Troconis, sin dolor no hay beneficio: "La diferencia entre quién eres y quien quieres ser es aquello que haces. No pain no gain #sindolornohayganancia#training #lifestyleblogger #motivacion".



Paraíso en la tierra El actor Guillermo Campera nos deja está bella imagen hecha desde las alturas del cielo canario de Fuerteventura.



Los casas, juntos de nuevo El talento en la familia Casas parece ser algo innato en todos sus miembros. Y si no que se lo digan a Mario Casas. Al actor le ha salido competencia en su propia casa. Su hermano Óscar pisa con fuerza en el mundo de la interpretación. El joven forma parte del elenco de la nueva temporada de 'Cuéntame como pasó'.



Sara Carbonero pasa por 'chapa y pintura' La presentadora se encuentra de nuevo en Madrid y ha querido pasar por la peluquería para arreglarse la melena: "Definitivamente mi pelo necesitaba las manos de María @saloncheska. ¡Gracias por el buen rato! #10cmmenos#yahemosquedadoparacortarelflequillo#alapróxima #Madrid #personasbonitas".



Bisbal, siempre positivo "El peor de todos los riesgos es no correr ninguno !!!! Vamoooooooooooooos ánimo!", escribe el cantante junto a esta imagen. Y es que no ha llegado a lo más alto en el mundo de la música si no fuera por su talento y su inagotable energía positiva.



Los Javis y ZP Los Javis son presente y futuro de nuestro país, de eso no cabe duda y es que han revolucionado el séptimo arte. Pero hoy nos han sorprendido al enseñarnos que ¡han estado con Zapatero! "De charla con el ex presidente Zapatero sobre la Ley de Matrimonio Igualitario y la lucha LGTBI", compartía Javier Calvo en su instagram.



Alba Carrillo se refugia en sus padres "ELLOS, NOSOTROS #losmiosnuncabajanlosbrazos #porellosyometiroalalona #porellosaundavueltaslanoria #papas", con esta simple pero tierna dedicatoria nos dejaba ver Alba Carrillo que no hay mejor refugio que sus papis.



Anna Fernández Padilla da la bienvenida a sus 21 La hija de Paz Padilla no puede estar más contenta, y así ha dado la bienvenida a sus 21, con una felicidad total y sacando un poco de 'morritos' a la vida.



Anabel Pantoja nos presenta a Carlota Carlota ya es su "angelito", y está totalmente enamorada. "Gracias Carlota. Eres la caña!! Ya tienes tú hueco hecho en mi alma".



Ana Torroja vuelve al pasado Ana Torroja ha vuelto a los tiempos de Mecano, ¿qué os parece su cambio?



Adriana Ugarte, acatarrada La actriz Adriana Ugarte no pasa por un buen momento... pero todo tiene solución. ¡Sólo tiene un catarro que le ha dejado con esta carita tan apagada! "Hoy me quedaría aquí enterrada todo el día", confiesa.



Sandra Barneda hace de modelo "Dos modelos en el campo", bromea la periodista en esta foto en la que se la ve junto a su perrete Nash.



Ariadne Artiles, cuerpazo tras el parto La modelo ha querido rendir homenaje a su tierra con una foto en bikini en la que nos deja ver el 'tipazo' que ha conseguido tras dar a luz. "Aún siendo de enero algunos nacemos para vivir en el verano todo el año. Afortunada de pertenecer a las Islas Canarias y disfrutar del calor del invierno. #Notwinter #islascanarias #canaryisland #myparadise#sweethome @thehealthdealer después de haber aceptado tu reto (prometo no desobedecerte y conseguir volver a estar en plena forma) Hoy te reto a ti a compartir una foto en tu maravillosa isla y podremos ganar un viaje a las @islascanariasoficial Que te parece si nos hacemos una ruta por nuestras 7 islas? Vamos a proponérselo a la familia".



Itziar Castro se desnuda La actriz ha compartido una de las imágenes que le ha hecho Félix Valiente para 'Harper's Bazaar' y se ha mostrado de lo más agradecida y orgullosa de su cuerpo; "la primera vez que se fotografía desnuda a una persona XXL, talla grande". En el reportaje, además, hablan de la gordofobia.



Tamara Gorro disfruta de un finde familiar Con una tierna foto en la que miran embobados a su pequeño Antonio (aunque su 'ratita' sólo hace el amago) ha compartido con sus seguidores su felicidad. Así disfruta la bloguera del sábado.



Malena Costa se derrite con el amor de su vida La modelo ha querido felicitar a su chico, Mario Suárez, por su cumpleaños, y lo ha hecho con un tierno vídeo montaje en la que se ve al futbolista disfrutar de sus grandes amores, Malena y su pequeña Matilda. Además le ha dedicado unas sinceras palabras; "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Al mejor padre del mundo y al mejor marido. Te amo".



Kiko Rivera se deshace de amor El hijo de la tonadillera se deshace en halagos para su chica, y ha vuelto a dedicarle unas palabras de amor; "Encontrar a esa persona que te acompañe y te ame no es fácil. Yo si la encontré!".



