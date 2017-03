La semana de los famosos

Cuál ha sido la sorpresa del Dj al encontrarse en con la prima de su madre, Sylvia Pantoja. Ambos han inmortalizado el momento con varias fotografías. "El mundo es un pañuelo! Encontrarme a mí prima @sylviapantoja en #mexico . Que alegría!", ha comentado Kiko junto a las imágenes.

Lo que estaba siendo un reencuentro bonito y emotivo se ha convertido en el foco de la polémica. Los fans de Isabel Pantoja no han tardado en comentar la fotografía criticando la actitud de Kiko: "Ahhhhh Kiko esa odia a tu madre no pierde la oportunidad para tirarle mierda yo que tu ni la miró".

Pero las críticas han tenido respuesta por parte de la propia Sylvia que no ha dudado en contestar con firmeza: "perdona hija...cuando he hablado mal de mí familia ?q sabes tú para juzgar?y te contesto porque estoy aquí agusto tomando unas chelas q si no ni eso mereces ....yo nunca he sido falsa ....y además me lo encontré no lo busqué y a el lo adoro pues de pequeña lo cuidé ok?????"