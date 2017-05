La semana de los famosos

"¡Os lo dije y no mentía! Vuestra sobrina virtual tiene muy claro qué quiere ser de mayor... juro que es ella la que pide hacer la foto y la pose sale de sí misma. Por cierto... ¡OS QUIERO! ", suscribe Gorro, que acaba de anunciar su nuevo embarazo.

Pilar Rubio busca peluca para convertirse en Sandy

Pilar Rubio no tiene intención de emular uno de los looks más característicos de la mítica Cher. La presentadora ha colgado esta fotografía luciendo una larga peluca rubia para pedir consejo a sus seguidores sobre qué peluca ponerse esta noche en 'El Hormiguero'. "Probando looks para esta noche en @elhormiguero. ¿¿¿Qué os parece????", les preguntó.

Horas más tarde, desveló el misterio. Dará vida a una particular Sandy, personaje protagonista de 'Grease', esta noche en el programa presentado por Pablo Motos. ¿Se atreverá a dar el do de pecho para conquistar a su John Travolta?