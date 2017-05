La semana de los famosos

"Gracias a mis bebés por haberme elegido y permitirme ser su mamá. Me han dado un profundo amor que no puedo explicar. Siempre estoy aquí para enseñarles y protegerlos. ¡Gracias por hacer que mamá tenga un día tan especial! ", escribió la socialité junto a la imagen.

"Cazando momentos, es muy divertido encontrarlos" , ha escrito el cantante junto a esta imagen, que pertenece a uno de sus últimos conciertos. Por una vez, el artista se convierte en fotógrafo y no en objetivo de los focos.

La modelo es incapaz de concentrarse "por culpa" de su hija Alexia: "Pero cómo me voy a concentrar con una muñequita danzando por casa y enseñándome el gorrito que se ha puesto ella solita. Me la como enterita!!"

La mujer de Kiko Matamoros ha aparecido con este 'look' tan llamativo en una de sus últimas instantáneas. ¡Pero que no cunda el pánico! Makoke escogió un pantalón a cuadros bicolor, un pañuelo a juego y unas gafas de sol muy 'ye-yé' para una fiesta de disfraces inspirada en los años 70 y celebrada en un circuito de cars madrileño.

" Lo más valioso en la vida NO es lo que tenemos, sino a quién tenemos. #amordemadre. Tan lejos y a la vez tan cerca, te echo de menos, ¡te queremos! ", dice Michu en clara referencia a su chico.

Lo último ha sido mostrar cómo ayuda el pequeño Montague George Hector Horner a su 'mami' en los quehaceres del día a día. " Ayudando a mamá ", afirma la ex 'Spice Girl' sobre esta adorable instantánea.

Pablo Rivero debuta como escritor

Pablo Rivero está muy ilusionado con el lanzamiento al mercado de su primer libro. "Siempre he sido miedoso. Cómo no serlo cuando te has criado en los 90 cuando reinaban los casos de desapariciones, violaciones, parricidios y toda clase de asesinatos. Cuando comenzaba la telerrealidad y los testimonios eran continuos, cuando te planteabas si algo así podría llegar a pasarte", comienza diciendo el actor de 'Cuéntame' sobre el proceso creador de su libro.

"'No volveré a tener miedo' es la suma de mi instinto voyeur y del buceo entre los miedos, obsesiones, carencias afectivas, dependencias y supersticiones de estos personajes que, pese a estar condenados a morir, luchan por escapar a sus circunstancias. Una historia donde lo terrible deja paso a lo poético y el mundo de los sueños convive con la cruda realidad", señala.