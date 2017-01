Los famosos comparten sus sueños para este año

"De 2016 me quedo con que cada vez me siento mejor, más segura de mí misma y más sexy. Y a 2017 le pido, sobre todo, trabajo para mi familia y salud, porque de amor estoy servida ", dice la mujer de Dabiz Diverxo.

"Me conformo con que en este año que comienza nos quedemos como estamos ", explica la actriz.

"Lo mejor de 2016 ha sido estar seis meses trabajando en el teatro con un elenco maravilloso y un verano en Cuba, donde me lo he pasado pipa. Para 2017, lo mismo: trabajo y diversión . Y salud", son los deseos de la actriz canaria.

"Me quedo con el plano profesional como lo mejor de 2016, porque el espectáculo 'El amor es Pa Ná' ha ido muy bien, igual que el personal. En 2017 espero que todo siga igual ", cuenta el actor y cantante.

Eugenia Ortiz

"2016 ha sido estupendo por mi hijo Tristán y por mi marca de joyería Lo´ne. En este nuevo, deseo que me vaya de maravilla con mi firma, aunque no me puedo quejar", esto es lo que pide la hija de Bertín Osborne.