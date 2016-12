Disfruta de una Navidad eco

QMD!13/12/2016

Una Navidad más ecológica

Llega la Navidad y el consumo se dispara: gastaremos una media de 682 euros, según un estudio de la consultora Deloitte. Comida, bebida, alcohol, regalos, decoración navideña… Comprar de forma compulsiva genera un aumento del desperdicio de alimentos, de residuos y, también, un mayor gasto energético en casa. Para celebrar una Navidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, toma nota de unos consejos útiles:

Compra con una lista en la mano. Te ayudará a no salirte del guión y adquirir lo que necesites, no más. Mucho mejor si te fijas unos presupuestos previos para regalos, viajes y comidas navideñas. Según diversos estudios, nos gastaremos una media de 198 euros sólo en alimentación.

Los obsequios navideños también pueden ser ‘eco-friendly’. Organiza un mercadillo con amigos; vende y compra cosas de segunda mano; adquiere productos de comercio justo, con certificado verde o ropa de algodón ecológico.

Genera menos residuos no orgánicos evitando un exceso de cajas, embalajes y papel de regalo en los obsequios que realices. Apuesta por otros gestos en casa: reutiliza envases (bolsas, botes de vidrio…) y separa la basura.

Controla los ‘gastos hormiga’. Desde Wiquot.com, recomiendan vigilar también los pequeños caprichos del día a día, como el café, la lata de refresco o el snack. Un consumo más sostenible es posible.

Los regalos hechos a mano están de moda. Por ejemplo, un dulce o galletas elaborados por ti. En vez de comprar papel de regalo, envuelve tus paquetes en telas recicladas o lana de una bufanda o un jersey que no uses. ¡Quedan así de bonitos y tu obsequio será 100 % eco!

El gasto energético en luz y gas aumenta en un 20 % durante las fechas navideñas. Cada pequeño gesto contribuye a bajar la factura: sustituye las bombillas por el sistema de iluminación led y opta por electrodomésticos eficientes. Además, no metas en la nevera comida caliente. Y apaga la calefacción en las habitaciones que no uses.

Según la ONU, el 33 % de los alimentos producidos en un año se desperdician. Esta tasa aumenta en Navidad: según estudios recientes, hasta un 40 % de los alimentos acaba en el contenedor. Te ayudará planificar un menú y comprar en función del número de personas que compartís la mesa. Opta por productos frescos, de temporada y de proximidad. Dejan una menor huella ecológica y son más económicos.