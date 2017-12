Paula: 2017, el año que cambió su vida

A finales de marzo saltaban los rumores de separación de la actriz y el cantante David Bustamante tras once años de matrimonio. Días después, Paula Echevarría presentó su nuevo perfume en Madrid y aunque intentó parecer calmada, no pudo soportar la presión y acabó llorando. En ese momento ellos no habían confirmado nada y la actriz lo único que dijo al respecto en la presentación fue: "En mi casa pasan cosas".

Y llegaron los 40...

El 7 de agosto, la actriz soplaba las velas por su 40 cumpleaños.

"Me gusta donde estoy ahora mismo y quien soy ahora y se dice que eres quien eres por todo lo que has vivido lo bueno y lo malo", afirmaba la actriz, que definió 2017 como "un año de cambios. Todos son para bien, para poner las cosas en su sitio. Creo que los 40 años me han regalado actitud, no tener miedo al cambio y a afrontar las cosas. Y me gusta mucho esta nueva actitud".

La actriz reconoció que su deseo al soplar las velas será "salud". "Siempre pido salud, que no debe faltar nunca", reconoció Paula.

