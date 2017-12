Paula, Vicky, Isasaweis y Lomana, su secreto para deslumbrar

Vicky Martín Berrocal, más guapa que nunca

La diseñadora Vicky Martín Berrocal ha experimentado en los últimos meses un cambio físico espectacular. Más delgada y más bella, Vicky aseguró que compra on line varios productos para tener una piel radiente, de la firma Le Pure. Precisamente, la foto en la que aparece con la crema se la hacía su hija mientras compraba su "crema preferida". Entre sus otros productos favoritos, se encuentra la crema concentrada de nutrición profunda Way To Radiance. Como la propia Vicky dice: “Que no te cuenten cuentos de espejos mágicos. Si no te cuidas, no brillas”. Otro de sus cosméticos básicos para recuperar el equilibrio de la piel cuando la siente seca o tirante es el Sérum reestructurante Midnight Rejuvenation. Una hidratación completa sin la que Vicky no puede pasar.