Programación de Navidad: ¿Qué ver en las fiestas?

Se cumplen 60 años desde que las cámaras se colaron el Sorteo de la Lotería de Navidad , aunque no hubo comentarista hasta 1966. El primero fue Jesús Álvarez, padre del actual presentador de Deportes. Ahora esa responsabilidad recae en Sandra Daviú ( La suerte en tus manos) , desde las 08.00 y durante las tres horas y media que dura el evento.

Veremos cantar y bailar a más de 90 rostros conocidos de la cadena, entre ellos a Mónica López y su equipo de El tiempo , al más puro estilo C antando bajo la lluvia. Cayetana Guillén Cuervo remedará a Liza Minnelli en Cabaret ; María Casado, a Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias; Inés Ballester y sus ‘amigas y conocidas’, a las monjas de Sister Act y Sergio Martín, Julián Reyes y Nico de Vicente, a los Bee Gees con Fiebre de sábado noche.

Para celebrar sus 20 ediciones –nació en 1990 pero no se emitió entre 2007 y 2013– el programa Telepasión rinde homenaje a los grandes musicales de cine. La historia de Mia y Sebastian en la película del año, La, La, Land, será el hilo conductor de este gran espectáculo en el que Anne Igartiburu emulará a Emma Stone y Santiago Segura, a Ryan Gosling. “No podría tener mejor pareja. Sabe mucho de todo: de espectáculo, de musicales, cine, música…” , asegura Anne, que también hará un número en solitario.

Juan Luis Iborra repite como director de esta producción de Veralia, que merecería un making of sobre el proceso de grabación de voces, los ensayos de coreografías, la ambientación y el vestuario que exige este show que va después del esperado el mensaje del Rey de las 21.00.

Pero no todo va a ser cocinar. El primer programa arranca en Sanlúcar de Barrameda, donde pudieron bañarse (el concurso se grabó en verano), cocinar con anteriores ganadoras como Paula y María y aprender al lado del chef Marcos Morán. En las próximas semanas se divertirán en Disneyland París; en el circuito MotorLand de Aragón, en el que harán platos para Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa; vivirán de cerca todo el glamour del Festival de cine de San Sebastián…

Les esperaba la Quinta Avenida, donde la matriarca no dudó en recrear la mítica escena de Desayuno con diamantes al más puro estilo Audrey Hepburn delante del escaparate de Tiffany.

Su periplo continuó por el corazón de Manhattan, Times Square y Central Park y fueron testigos del emblemático encendido del árbol de Rockefeller Center, que da comienzo a la Navidad neoyorquina. Y para reponer fuerzas, qué mejor que un perrito caliente en un puesto callejero. “Allí no se come nada bien –ha dicho Terelu mientras recordaba su gusto por las porras–. Estaba deseando volver para tomarme una sopita y unas albóndigas”.

Se alojaron en el hotel Room Mate, del empresario español Kike Sarasola, a 350 dólares la noche. “No había vuelto desde hacía 20 años y me ha sorprendido la cantidad de gente que habla español”. Una experiencia de ensueño que se repitió en Miami, su segundo destino, donde María Teresa, que acudió a Suelta la sopa , magazine de Telemundo , fue tildada de “leyenda”. Más discreta ha sido la visita a la consulta de un cirujano plástico. Ya de vuelta a España, su siguiente destino será Japón, donde compartirán las costumbres niponas…

Estas fechas son perfectas para propiciar encuentros en torno a la mesa, con la ayuda de suculentos platos, decoración festiva y música cautivadora. Son los ingredientes de los distintos especiales de First Dates y Ven a cenar conmigo. La noche del 24 Carlos Sobera celebrará una Nochebuena muy especial, con segundas oportunidades y reencuentros familiares, así como la actuación de India Martínez. Los anfitriones de Ven a cenar… engalanarán sus casas y elaborarán menús para conquistar a sus invitados.

Carlos Baute interpretará su último tema Vamo’ pa la calle y, como exaspirante de Masterchef , cocinará tartar de atún con Toñi Moreno como pinche. La actriz Anabel Alonso llevará al plató la magia del espectáculo Disney in Concert, en el que actúa de anfitriona.

Carlos Sobera y sus pequeños artistas

Los benjamines de la casa tienen una cita con Carlos Sobera el jueves 21 en Telecinco. El presentador le ha ganado la partida a Bertín Osborne y presentará Little Big Show, un formato similar a Pequeños gigantes, en el que niños de entre 3 y 12 años demostrarán sus habilidades en distintas disciplinas.

“Este programa es de los más bonitos de mi carrera, ¡estoy feliz! Charlo con ellos, me dejo llevar… Y los espectadores se van a encontrar con muchas sorpresas, humor y ternura”. Serán tres entregas en las que Sobera hará entrevistas a unos cuarenta chavales: “La mejor, sin duda, fue a uno de 3 años cuyo sueño era conducir una moto. Y todo sin que dijera ni una sola palabra, ahí lo dejo…”.

La novedad de este talent show es que no hay ni competición ni jurado, “¡aquí todos ganan!”, explica. Producido por Warner Bros ITPC, es una adaptación del formato estadounidense Little Big Shots, de la NBC en colaboración con Ellen DeGeneres, que conduce el actor de comedia Steve Harvey. ¿Tendrá Carlos su capacidad artística? A Harvey es habitual verlo compartiendo actuaciones con los aspirantes a cantantes y bailarines. “Al menos lo voy a intentar –bromea–. Me subiré al escenario con ellos y haremos algún número”.

Con este espacio Mediaset refuerza su apuesta por los programas de talentos, ya que también ha adquirido los derechos de Mini me, con el sello de La Competencia, en el que cuatro conocidos cantantes elegirán entre un grupo de jóvenes promesas a aquellos que pueden tomar su relevo.