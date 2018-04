Las broncas más sonadas de Risto Mejide

El incorregible Risto Mejide Risto Mejide retoma su faceta como miembro del jurado de un talent show musical. Más de una década después de darse a conocer en la quinta edición de ‘Operación Triunfo’, el otrora publicista vuelve a las andadas con la escopeta bien cargada y con muchas ganas de convertirse de nuevo en el azote de cualquier aspirante a triunfar en el mundo de la música.



Estopa para todos A lo largo de los años, al catalán lo hemos visto protagonizar momentos de tensión con prácticamente todo el mundo: presentadores, concursantes, cantantes… ¡nadie ha quedado libre de sufrir sus iras! Ya forme parte de un personaje o no, que todo sea dicho, le ha granjeado una carrera de lo más exitosa, lo que sí está claro es que Mejide se mueve como nadie en la polémica. ¿Será el león tan fiero como lo pintan? A continuación, hacemos un repaso por sus broncas más sonadas para que cada uno forme su propia opinión.



Salto a la fama por sus hirientes comentarios Tras una breve colaboración con Getsmusic, Risto Mejide debutó como miembro del jurado en ‘Operación Triunfo 2006’. Poco a poco, sus ácidas valoraciones a los concursantes se convirtieron en el momento más esperado de la noche, subiendo cada vez más de tono con el transcurso de las galas.



Sus perlas a los concursantes “Tú eres una tabla de planchar, da igual a la altura que te pongamos que siempre estarás plano” o “Te puedes callar, por favor. Disimula y haz ver que tienes la educación que jamás recibiste… Más que en inglés has cantado con las ingles” fueron algunas de sus frases más polémicas.



Una audiencia vulgar Puesto a recibir, recibían también los espectadores, esos que lo ensalzaron a la gloria como el ‘enfant terrible’ de la pequeña pantalla. “Si la audiencia la semana pasada demostró que estaba sorda, hoy con su elección de la expulsada ha demostrado que no tiene ningún criterio y que es de lo más vulgar”, llegó a decir en su día.



Pablo López, humillado por Risto A su paso por el talent show, Risto también humilló a quien a día de hoy es uno de los cantantes más importantes del panorama musical: Pablo López. Pese a que ahora se rinde a su enorme talento, en ‘Operación Triunfo 2008’ le llegó a llamar “pianista de hotel”, “intérprete de crucero”, “jorobado”, “cantante de marca blanca”, “poco carismático” y “entrañable ‘Chepablo’”.



Le gustaría nominar a Carlos Baute En esa misma edición, Mejide tampoco dudó ni un momento en arremeter contra uno de los cantantes invitados. Carlos Baute acababa de interpretar una de sus canciones y Risto, a la hora de nominar a los concursantes, dijo: "Me han dicho que no puedo nominar a Carlos Baute, por lo que hablaré contigo".



Cuestión de 'orificios' Sin duda, su mayor bronca en directo fue la que protagonizó junto a Jesús Vázquez en ‘Operación Triunfo 2009’. Tras varios años aguantando con la boca cerrada sus duras valoraciones, el presentador acabó saltando al escuchar lo que Risto le decía a un concursante: “Efectivamente, cada vez abres más los ojos y cierras más la boca. Tío, yo te entiendo, en esa academia yo también tendría muchísimo miedo a dejar orificios abiertos".



Su gran bronca con Jesús Vázquez Vázquez no dudó en saltar y recriminarle su comentario: “Me parece que ha sido completamente fuera de tono lo de los orificios, un gesto homófobo que se suma a otros feos que le has hecho hoy a Noemí Galera". La tensión fue en aumento y Risto siguió echando más leña al fuego: “A mí no me tachas de homófobo y te vas a publicidad. Y te digo otra cosa, me molesta muchísimo esta hipersensibilidad de los gais, que por cualquier cosa os sentir aludidos".



''Estoy muy harto ya de estas tonterías'' En ese momento, el presentador estalló y le recordó que estaba siendo muy grosero, con comentarios que se podrían calificar de homófobos y misóginos. Risto, lejos de amilanarse, le recordó que no estaba allí para valorar sino para presentar, algo que sacó de sus casillas a Jesús: "Exacto, yo soy el presentador, y digo lo que quiero en cada momento. Si no te gusta, te largas. Estoy muy harto ya de estas tonterías".



Risto y Jorge Javier, a la gresca Aparte de su constante cruce de pullas con Santi Millán y los consabidos rifirrafes con algunos participantes, en Got Talent’ Risto Mejide acabó consiguiendo que Jorge Javier Vázquez le dejara de hablar. Todo comenzó cuando al presentador de ‘Sálvame’ no le pareció bien una de las valoraciones de su compañero y este le espetó de mala manera: “No nos dejes de estúpidos a los que no nos gusta lo que a ti"-



Tras la tormenta... La bola se fue haciendo más grande y durante las próximas galas los rifirrafes se convirtieron en una constante entre los dos. Sin embargo, cabe destacar que Mejide ha hecho las paces con todas sus ‘víctimas’, desde Jorge Javier Vázquez hasta Pablo López, pasando por Jesús Vázquez o Carlos Baute. Pese a ello, parece que no aprende de los errores del pasado y está a punto de ganarse un nuevo enemigo en ‘Factor X’...



El feo gesto de Risto Risto Mejide valoraba la desafortunada actuación de Jairo, un joven estudiante que acudió al casting para cantar ‘Love Me Like You Do’, derramando enfrente de sus narices un vaso de agua. "Es muy fácil, el vaso eres tú y el agua es el talento, ¿lo ves?", le decía al chico con cara de pocos amigos.



