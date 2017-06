Risto Mejide estalla contra Andreu Buenafuente

"A mí este tipo de movidas con tanta gente me ponen un poco nervioso. Una boda de 500 personas ya no es una boda, es un evento. Es imposible conocer casi a los 500" , apuntó Buenafuente.

Al miembro del jurado de 'Got Talent' no le han gustado nada las bromas que se han estado haciendo en las últimas semanas desde el programa de Movistar en relación a su boda con Laura Escanes y la tan cacareada diferencia de edad.

"Cuando Aznar gobernaba tu novia solo sabía decir: agugu tata" o "no os preocupéis, seguro que ha ido a cambiarle los pañales a su novia y ahora vuelve".

Harto de las críticas, Risto Mejide ha aprovechado su columna en 'El periódico de Catalunya' para lanzar un alegato, no porque se sienta herido por las palabras de Andreu sino para convertirse en abanderado de todas aquellas parejas que sufren las mofas por la diferencia de edad.

"Mucho ha tenido que pasar para que en este país no esté bien visto criticar públicamente a parejas del mismo sexo, o de distinto color de piel. Enseguida son tachados de homófobos o de racistas. A que sí. Sin embargo, parece que todavía quedan 'edadistas' que no entienden que el mismo derecho a vivir su amor como les dé la gana lo tienen las parejas de distinta edad" .

Sagradas relaciones interpersonales

"Han sido varios los chistes y comentarios sobre mi relación en programas producidos por ti, que no voy a reproducir aquí porque no hace ni falta. Tú sabes perfectamente cuáles, cuándo y tú sabrás el porqué. Pero por mí no te preocupes, repito que en nuestro caso estamos más que bien, gracias", dice dirigiéndose a Buenafuente.

"Siempre he pensado que lo que ocurriera entre dos seres humanos mayores de edad y de mutuo consentimiento, era, es y siempre será sagrado", sentencia el mediático publicista.