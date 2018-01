Rupturas 'celebs' del año

Paula Echevarría y David Bustamante Si hay una ruptura que ha marcado este año ha sido la de Paula y David. Los rumores comenzaron a principios de año y finalmente acabaron siendo ciertos. La actriz y el cantante formaban la pareja perfecta. Padres de una niña, Daniella, a la que adoran, se esfuerzan para que no sufra y su vida continúe siendo lo más normal posible. Aunque ninguno de los dos ha querido hablar con claridad sobre su separación, no viven juntos, pasaron las vacaciones de verano separados y ya no se siguen en redes sociales. Además, a esto hay que añadir el supuesto romance de David con Ares Teixidó.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Gustavo González La noticia bomba y exclusiva del invierno: el paparazzi Gustavo González se separa de su mujer durante 30 años, Toñi, y madre de sus cuatro hijos (Gustavo, Guillermo, Gonzalo y Gorka). La separación hubiera dejado de ser noticia de no ser porque el propio periodista confesó que estaba enamorado de María Lapiedra, con la que ha mantenido una vida paralela durante 8 años. Ríos de tinta y horas de televisión han protagonizado tanto el colaborador de 'Sálvame' como la colaboradora de 'Cazamariposas'. Su historia de amor ha enganchado al público que quiere saber si a pesar de los problemas que tiene que solucionar Gustavo y de que María está casada con Mark, padre de sus dos hijas, triunfará o no el amor. "Quiero especificar. El motivo de mi separación es que yo sentía no había ilusión, que había una tercera persona es evidente. Pero también quiero recordar que María está casada, tiene dos niñas, un marido mucho más guapo, joven y alto que yo. No espero nada de nadie", explicó Gustavo en 'Sálvame'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Orlando Bloom y Katy Perry El actor y la cantante decidiron poner punto y final a su relación el pasado mes de marzo y así lo manifestaron a través de comunicado recogido por los medios anglosajones. "Antes de que los rumores se pongan fuera de control, confirmamos que Orlando y Katy se están tomando un respetuoso y cariñoso espacio", eran las palabras con las que los representantes de los artistas daban a conocer la triste noticia.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ben Stiller y Christine Taylor La pareja puso fin a su matrimonio 18 años después de comenzar su relación, tal y como informaron a través de un comunicado conjunto: "Con un amor y un respeto tremendos el uno por el otro y después de pasar 18 años como pareja, hemos tomado la decisión de separarnos. Nuestra prioridad seguirá siendo educar a nuestros hijos como padres devotos y los amigos más cercanos. Pedimos a los medios de comunicación que respeten nuestra privacidad en este momento". Una triste noticia, ya que eran una de las parejas más sólidas de Hollywood, trabajando juntos en varias ocasiones, pues la actriz ha aparecido en varias películas del actor como 'Cuestión de pelotas' o 'Zoolander'. Ben Stiller y Christine Taylor se dieron el 'Sí, quiero' en el año 2000, tras un año de relación pues se conocieron en la grabación de un programa de televisión en 1999. Dos años después de su enlace vino al mundo su primera hija, Ella Oliva y en 2005 nació su segundo hijo, Quilin Dempsey.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Pepe Navarro y Loreza Aznar La pareja rompió su relación después de 9 años de matrimonio. Lorena, que ejerce de profesora, era el amor de Pepe, quien se deshacía el halagos a su pareja en su visita al programa de Bertín Osborne: "Es extraordinaria... Con ella es uno de los mejores momentos de mi vida", declaró. Lorena, por su parte, también ha tenido siempre buenas palabras para Pepe, por lo que su separación ha pillado a todos por sorpresa. La pareja, que se conoció en 'El Mississippi', ha atravesado un momento difícil durante la batalla legal con Ivonne Reyes por la paternidad de su hijo, tal y como Lorena reconoció en el programa de Bertín. "No es agradable que haya una persona insultando y machacando a una familia bajo cobro... Lo llevo mal", confesó. Así pues, después de la tormenta, parece que la relación ha llegado a su fin, aunque por el momento siguen viviendo juntos y se encuentran en trámites de separación.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Chabelita y Alejandro Albalá Pasaron por el altar en 2016. Sin embargo, tras numerosas idas y venidas, finalmente el matrimonio está a punto de firmar el divorcio. El próximo 1 de marzo se verán las caras en los juzgados de Sanlúcar para poner punto y final a su intensa historia de amor. Se acaba así una etapa en la vida de ambos, que parecen haber superado. Sobre todo Isa que ha vuelto con el padre de su hijo, Alberto Isla.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Lucía Villalón y Javier 'Chicharito' Hernández La periodista y el futbolista se separaron en febrero. Una ruptura muy dolorosa para Lucía ya que pasó unos meses complicados: tuvo que abandonar su puesto de trabajo en Alemania para ser operada de dos neumotorax. Y Chicharito en vez de ir a verla viajó a México, donde, según apuntan los rumores, estuvo con Camila Sodi. En estos momentos, el futbolista mantiene una relación con la actriz Andrea Duro.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Alejandra Osborne y Joaquín Buendía Llevaban más de dos meses separados cuando se hizo público el cese de la convivencia entre la primogénita de Bertín Osborne y Joaquín Buendía. Después de trece años de matrimonio y tres hijos en común (Santiago y los gemelos Fausto y Valentina) la pareja se separó de mutuo acuerdo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal Menos de medio año, eso es lo que les duó el matrimonio a Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal. Fue la propia empresaria venezolana quien qusio poner punto y final a su relación con el jinete español. El desgaste en la convivencia pudo ser uno de los factores detonantes. Raquel Bernal y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron a principios de 2016, iniciando rápidamente una relación que terminó en boda. La socialité venezolana guarda una estrecha relación con España desde que decidiera comprarse una casa en La Moraleja de Madrid, donde reside durante algunas épocas del año junto a su hija, Raquel, de 22 años y que estudia en la Universidad Europea de la capital.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sonsoles Suárez y Paulo Wilson La hija de Adolfo Suárez y Paulo Wilson eran una de las parejas más estables del panorama social, con dos décadas de relación. Por todo ello, su separación pilló a muchos por sorpresa. Un dato curioso es que a pesar de que se han separado y no piensan en reconciliarse, ambos descartan la separación legal o el divorcio. Dispuesta a seguir con su vida, Sonsoles ha sido vista en actitud cariñosa con otro hombre por La Moraleja. Paolo, por su parte, sigue ejerciendo su profesión de DJ en Madrid.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ben Affleck y Jennifer Garner Finalmente no pudo ser. A pesar de que los rumores de reconciliación aumentaron a principios de mayo, el matrimonio formado por Ben Affleck y Jennifer Garner retomaron los papeles del divorcio. Una noticia que pilló a todos por sorpresa. Y es que desde que hace dos años anunciaran su separación, han sido muchas las veces que la pareja se ha dejado ver paseando juntos, siendo frecuentes los rumores que apuntaban a un posible acercamiento o reconciliación de estos actores, dos de los más cotizados en Hollywood.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Selena Gomez y The Weeknd Los cantantes pusieron punto y final a su relación tal y como confirman el pasado mes de octubre. The Weeknd y Selena podrían haber comenzado su relación a finales de 2016, ya que las primeras imágenes juntos se publicaron en enero de 2017 dando un paseo muy cariñosos por Santa Mónica. Pero no fue hasta abril cuando ellos mismos publicaron una imagen juntos durante el festival de música de Coachella.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ivonne Reyes y Sergio Ayala Después de siete meses de relación, los ex grandes hermanos vip finalizaron su relación en septiembre. Y lo hicieron con polémica de por medio, ya que mientras que Ivonne afirmó el fin de su romance en 'Sálvame', Sergio Ayala lo desmintió vía telefónica. Sin embargo, finalmente Ivonne estaba en lo cierto y se les rompió el amor...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jennifer Lawrence y Darren Aronofsky La actriz y el director Darren Aronofsky finalizaron su romance en noviembre. Una noticia que seguro fue más traumática para sus fans que para ella, ya que ellos lo dejaron de mutuo acuerdo y siguen manteniendo una relación de lo más cordial. Los ya extortolitos se conocieron durante el rodaje de la película que ella protagonizó y él dirigió, 'Mother!'. Congeniaron enseguida, pero intentaron llevar su noviazgo en secreto, aunque finalmente fue imposible. Eso sí, no fue hasta este mes de septiembre cuando ellos decidieron dejar a un lado la rumorología y posar juntos en la premiere de dicho film.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Emma Watson y William Knight Emma Watson vuelve a la soltería. La actriz británica rompió con William 'Mack' Knight, empresario e informático con el que llevaba saliendo desde hace más de dos años. Fue en octubre de 2015 cuando saltaron las alarmas sobre su posible romance después de que fueran visto acudiendo juntos a una representación en Broadway del musical 'Hamilton'. Durante este tiempo, la pareja ha decidido llevar su relación en la más estricta intimidad evitando siempre ser fotografiados y no acudiendo juntos a ningún acto público. De hecho, según Us Weekly, la tan manida incompatibilidad de agendas fue el detonante de la ruptura. Y es que la ya expareja no encontraba tiempo para estar junta debido a su altísimo ritmo laboral.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Malú y Gonzalo Miró En sus tres años de relación los rumores de ruptura han sobrevolado continuamente alrededor de la pareja. Sin embargo, su separación es definitiva. La decisión la tomó la cantante madrileña, que dejó destrozado al periodista deportivo. La noticia del romance entre la sobrina de Paco de Lucía y el hijo de Pilar Miró saltó en 2015. Una relación de lo más discreta ya que ha sido en contadas ocasiones cuando hemos visto a la pareja en público. Ni siquiera han hecho declaraciones, exceptuando las palabras de Gonzalo en marzo de 2015: "De Malú me gusta todo". Al parecer, la artista decidió dejar la relación ya que quiere centrarse en su carrera profesional y continuar su camino en solitario.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Froilán y Mar Torres El sobrino de Felipe VI y la nieta del fundador de El Pozo pusieron punto y final a su noviazgo en octubre. La pareja comenzó el curso por separado tras más de un año de relación en el que les hemos visto pasear su amor por Marbella, Ibiza, Mallorca o Madrid. Mar y el hijo de la infanta Elena se conocieron en el internado SAFA de Sigüenza, justo antes de que él se marchara a otro internado en Estados Unidos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

James Rodríguez y Daniela Ospina James Rodríguez y Daniela Ospina anunciaron su separación de mutuo acuerdo a través de un comunicado, que publicó Daniela en su cuenta de Instagram. Después de 6 años y medio de matrimonio, casi diez años de amor y una hija en común, Salomé, la pareja puso punto y final a su relación. En la imagen que compartió aparecen los tres, dejando claro que se trata de una separación "en los mejores términos y de común acuerdo, manteniendo entre sí una relación llena de amor y respeto, donde prima siempre el bienestar de Salomé". Añadía que ambos están centrados en diferentes "en grandes retos profesionales en diferentes países". Daniela vive en Colombia con su hija y está "lanzando su propia marca y con proyectos nacionales e internacionales que están por venir". Por su parte, James se encuentra en Alemania –ha fichado por el Bayern de Múnich– donde está "listo para seguir cosechando triunfos".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Carolina Herrera y Miguel Báez 'El Litri' La diseñadora y el torero pusieron fin a su relación. La distancia en la pareja, impuesta por las obligaciones laborales, podría haber sido la causa principal por la que decidieron separarse después de más de una década juntos y tres hijos en común. Carolina y Miguel se dieron el 'Sí, quiero' el 19 de junio de 2004 y fruto de su amor nacieron sus tres hijos: Olympia, Miguel y Atlanta.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Miguel Ángel Silvestre y Albania Sagarra La pareja rompió tras medio año de discreta relación. Fue ella la que ha anunció el fin de su amor y quiso dedicar unas bonitas palabras llenas de agradecimiento hacia el actor de 'Velvet' y 'Sense 8'. "Quería aclarar que Miguel Silvestre y yo ya no estamos juntos", comenzaba diciendo Albania en el vídeo de estreno de su canal de YouTube. " Ha sido un gran amigo, un maestro… cuando estábamos juntos tuvimos una relación muy bonita, pero ahora mismo los dos estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes...". Albania sólo tuvo buenas palabras para ya su ex: "Él me inspiró a ser mejor actriz, mejor artista y sobre todo mejor persona; así que por eso le estoy eternamente agradecida. No le tengo ningún tipo de rencor y somos amigos...."



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Janet Jackson y Wissam Al Mana La cantante acaba puso punto y final a su matrimonio con Wissam Al Mana en abril. Tal y como informó Page Six, la pareja llevaba varios meses barajando esta posibilidad, sin embargo fue tras el nacimiento de su hijo cuando la pareja rompió una relación que duraba más de cuatro años.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Scarlett Johansson y Romain Dauriac Scarlett Johansson y Romain Dauriac se separaron después de dos años de matrimonio. La pareja tiene una hija llamada Rose Dorothy Dauric, que nació en 2014, poco antes de que sus padres pasaran por el altar. Scarlett y Dauriac mantuvieron su relación extremadamente privada desde que las noticias de su romance saltaron en 2012. Un año después, la pareja sorprendió a todos al hacerse público su compromiso. Dos años después, nacía su hija Rose. No es la primera vez que Scarlett Johansson vive un divorcio. Recordemos que la actriz ya estuvo anteriormente casada con el actor Ryan Reynolds. Y que, tras un matrimonio que duró desde el año 2008 hasta el 2011, finalmente decidieron poner fin a su amor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Pelayo Díaz y Sebastián Ferraro Después de más de un año siendo una de las parejas con más estilo, Pelayo y el diseñador Sebastián Ferraro pusieron fin a lo que parecía una idílica relación en septiembre.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kylie Minogue y Joshua Jasse La cantante y el actor rompieron el pasado mes de febrero. Kylie, 20 años mayor que él, estaba muy enamorada y confiaba tanto en esta relación que había llegado al punto de estar comprometidos y con planes de boda. Sin embargo, los últimos rumores que apuntan a una posible infidelidad del actor con la española Marta Milans, su compañera de reparto en la serie 'No tomorrow', ha sido el detonante para que la pareja rompiera su compromiso y relación.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Elle Macpherson y Jeff Soffer La modelo australiana y su marido rompieron su relación después de cuatro años de amor. Elle comenzó a salir con Soffer a principios de 2009 y desde entonces han pasado por diferentes crisis sentimentales. Tres años después de que comenzase su romance, es decir, en el año 2012 la pareja sufrió su primera crisis, dando por finalizada la relación en el mes de marzo. Unos meses después, y tras un grave accidente de helicóptero en el que el multimillonario casi pierde la vida, Macpherson y él se reconciliaron. En 2013, se dieron el "Sí, quiero" en un resort de las islas Fiji.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Fernando Gómez-Acebo y Nadia Halamandri Fernando Gómez-Acebo, hijo menor de la Infanta Doña Pilar y primo del rey Felipe VI, y la periodista Nadia Halamandri pusieron fin a su matrimonio en octubre. Ambos son padres de Nicolás, que nació en 2016. Esto supone el segundo divorcio para el primo de don Felipe, pues estuvo casado durante siete años con Mónica Martín Luque.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Álex González y Carmen Jordá Podrían haber sido la pareja del año. Sin embargo, en septiembre la piloto de Fórmula 1 y el actor pusieron fin a su relación. Al parecer, sus compromisos laborales habrían sido el detonante de su ruptura.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Pepe Barroso y Mónica Silva La pareja se separó después de 23 años de matrimonio. Pepe Barroso, el empresario que revolucionó el mundo textil abriendo su primer negocio con 18 años, siempre ha presumido de disfrutar de una vida plena dedicado a su trabajo y volcado en su familia, por lo que su separación fue una sorpresa. Pepe Barroso se casó con Mónica Silva en el año 1994, y son padres de tres hijos: Pepe, Jaime y Felipe, de quince, diez y ocho años. Su hijo más conocido es Pepe Barroso Jr., que disfruta del amor actualmente junto con la cantantee Tini, la estrella argentina con la que está desde mayo de 2016.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

José Toledo y Cristóbal Martínez-Bordiú Llevaban prácticamente toda la vida juntos. José Toledo y Cristóbal Martínez-Bordiú han formado durante más de tres décadas una de las parejas más consolidadas y discretas de la alta sociedad de nuestro país, sin embargo, pusieron fin a su relación tras 32 años de matrimonio. Hasta su separación, frecuentemente se les han atribuido rumores de crisis, algo que la propia Toledo confirmó en alguna que otra ocasión. "No separarme no es que no haya habido crisis", señaló en 2015 en una entrevista concedida al diario 'El Mundo'. La pareja se casó en la ciudad de Nueva York en el otoño de 1984. Por aquel entonces la presentadora tenían 21 años y el hermano de Carmen Martínez-Bordiú, 26. Fruto de su matrimonio la pareja tiene dos hijos: Diego y Daniel. Este último está emparejado con Silvia Aguaded, heredera de las zapaterías Marypaz.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Roman Abramóvich y Dasha Zhukova Roman Abramóvich, dueño del Chelsea, y Dasha Zhukova, editora de la revista 'Garage', se divorciaron. "Después de 10 años juntos, los dos hemos tomado la difícil decisión de separarnos. Seguiremos siendo buenos amigos, padres y socios en los proyectos que hemos desarrollado juntos. Estamos comprometidos a criar de forma conjunta a nuestros dos hijos. También continuaremos trabajando juntos como cofundadores del Museo de Arte Contemporáneo Garage en Moscú y el Centro Cultural Isla New Holland de San Petesburgo", decían en el comunicado. Forbes' sitúa a Abramóvichcomo la fortuna 139 del mundo con una cuenta corriente que asciende a más de 11.000 millones de dólares, aunque otros medios la sitúan por encima de los 20.000 millones. Además, en total tiene 16 grandes bienes inmuebles repartidos por todo el mundo. Zhukova es la única hija del viceprimer ministro de Rusia entre los años 2004 y 2011, Aleksandr Zhukov, amigo de su ahora exmarido. Se conocieron en el año 2005y se unieron en matrimonio poco tiempo después, del que nacieron sus dos hijos: Aarón y Lea, de 7 y 4 años respectivamente.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia