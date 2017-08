Teresa Rabal desvela que padeció cáncer de mama

El drama oculto de Teresa Rabal Teresa Rabal llevaba un tiempo apartada del foco mediático. La conocida cantante y actriz ha reaparecido en 'Viva la vida' para hablar de su situación actual y de cómo ha vivido los reveses que le ha dado la vida en los últimos tiempos. Y es que, durante dos años, tuvo que dedicarse al cuidado de su marido enfermo mientras se enfrentaba con valentía a un cáncer de mama.



Tiempos difíciles para la actriz "Han sido dos años terribles porque, además de la enfermedad de Eduardo, yo he tenido un cáncer de mama. He estado con quimioterapia y he estado trabajando, cuidando de Eduardo y de mi madre, durante el tratamiento", afirmó visiblemente emocionada a Toñi Moreno.



''No he querido comerciar con esto'' La actriz ha querido quitar hierro al asunto, asegurando que no es que lo quisiera ocultar, sino que no deseaba sacar partido de un tema tan serio. "No he querido comerciar con eso y me parece que no soy la única que ha pasado un cáncer de mama", dijo.



Eduardo, su gran apoyo En esta dura lucha contra el cáncer la hija de Francisco Rabal contó con el apoyo de su marido, que falleció el pasado mes de abril tras una larga enfermedad: "A mí me dio fuerza el mismo Eduardo, porque sabía que tenía que cuidar de él y no podía caer enferma".



Una triste pérdida La artista también habló de la enfermedad de su marido, el músico Luis Eduardo Rodrigo, que falleció el pasado 17 de abril tras sufrir un fallo respiratorio. "Estuvo muy enfermito mucho tiempo. Primero estuvo en coma mucho tiempo. Pudo salir porque era un hombre muy fuerte, pero luego ha ido tirando como ha podido, con oxígeno y encontrándose muy mal", recordó.



Una mujer optimista Sin embargo, fiel a su espíritu, quiso mandar un mensaje de esperanza a todos los espectadores. "Hay que ser fuerte, porque de todo se sale. El tiempo que se viva hay que vivirlo con felicidad", afirmó.



Una anécdota relacionada con Paco Rabal Además, tuvo tiempo de recordar a su padre, el mítico actor Paco Rabal. La catalana confesó que cuando va a verle al cementerio no le lleva flores sino un cigarro: "Él fumaba y mi madre no le dejaba fumar porque tenía un enfisema pulmonar. Entonces venía a mi casa y a través del portón de la cocina me pedía un cigarro. Desde ahí controlaba si venía mi madre y cuando venía, me daba el cigarro para que pareciera que me lo fumaba yo".



