Todo sobre el supuesto romance entre Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos

La cuenta bancaria que destapó el escándalo En 1996, agentes de CNI abrieron una cuenta bancaria en Luxemburgo, donde depositaron 26,3 millones de pesetas (160.000 euros), un dinero que, según afirma el medio 'OK diario', iba dirigido a Bárbara Rey, con el propósito de que ésta mantuviera en secreto su supuesto romance con un hombre muy importante de España.



Comprando su silencio Según informa el citado medio, fuentes cercanas del CESID han afirmado que el emisario del CESID le ofreció 500 millones de pesetas (3 millones de euros) en entregas mensuales de 25 millones de pesetas a Bárbara Rey si ésta guardaba silencio y le entregaba un maletín con grabaciones magnetofónicas de su supuesto amante.



Un extraño robo El dato curioso de todo el asunto es que la cuenta fue cancelada en 1997, poco antes de que Bárbara Rey denunciara que amigos íntimos de su amante le habían robado fotos y audios.



Cifras millonarias Una de las pruebas en las que se basa dicha teoría son los justificantes bancarios, que podrían demostrar la existencia de una cuenta bancaria en Luxemburgo en la que se ingresaron 26,3 millones de pesetas (160.000 euros), la cantidad que habría sido ofrecida a Bárbara Rey, según informa el citado medio.



Seudónimos para encubrir las verdaderas identidades La explicación de por qué no aparece el nombre de Bárbara Rey o el supuesto amante de la artista la da el propio medio, que afirma que fuentes cercanas confiesan que usaban seudónimos a la hora de transferir dinero procedente de las arcas de los fondos reservados del CESID.



Bárbara Rey no quiere meterse en líos Bárbara Rey, por su parte, ha querido dar su propia versión de los hechos. Y lo ha hecho hablando para 'OK diario' y negando dicha teoría. "Nunca he estado en Luxemburgo. Yo no sé nada, ni quiero meterme en líos. Ya me han hecho demasiado daño… Si esas cantidades fueran para comprarme, les habría salido muy barata", ha declarado.



Confirma que hubo negociaciones Algo que por el contrario sí ha confirmado es que en esa época un agente del CESID se reunió con ella para negociar su silencio sobre su polémico romance. Aunque, por motivos de "seguridad", la artista ha preferido no dar más detalles del asunto.



El chalé donde se producían los encuentros Además, Bárbara Rey habría confirmado el lugar en el que se produjeron parte de los encuentros, un chalé que les prestaba el CNI en las afueras de Madrid. “La actriz murciana ha reconocido a OKDIARIO que visitó en más de una ocasión ese chalé, situado en Aravaca, en una zona próxima a Madrid, por petición expresa de Don Juan Carlos”, señaló el citado medio.



Jesús Mariñas confirma las informaciones Aunque Bárbara Rey no se haya pronunciado públicamente, varias personas cercanas a la conocida vedette han dado su opinión sobre las polémicas informaciones, confirmando de manera velada todo lo publicado. Jesús Mariñas, amigo íntimo y gran conocedor de la vida de Bárbara Rey, entró el pasado viernes en el plató de ‘Sálvame’ para dejar caer que la relación entre la artista y el monarca existió. “Bárbara nunca ocultó su amistad con su importante amigo”, sentenció.



''Fueron 17 años con idas y venidas'' “La última vez que la vi fue en diciembre. Vino a una comida de una peña periodística y Bárbara siempre deja caer una gotita intrigadora, inquietante o desconcertante… No fue una historia de una semana o un año, fueron 17 años con idas y venidas”, ha matizado. Carlota Corredera le preguntó al periodista qué es lo que más le escandaliza de este 'expediente Bárbara', a lo que Mariñas contestó lo siguiente: "Bárbara estaba muy enamorada de su importante amigo y eso nadie lo ha dicho, ni siquiera Chelo". ¿Y él de ella?, preguntó Carlota al periodista, a lo que él respondió de forma tajante: "Yo creo que también, pero él es más frío y ella, aunque era fija, era una más".



Bárbara Rey estaba muy enamorada "Hace poco se murió una aristócrata madrileña que había tenido relaciones con él, una amiga mía de Barcelona también estuvo con él... Él tenía todo una especie harén, como le correspondía a todo buen Rey", dijo el periodista.



La vedette intentó quedarse embarazada "Él consiente que le den una cantidad, que yo pondría en 100 millones de pesetas, que era un dineral para la época". Pero, ¿cuándo recibió Bárbara ese dinero? "Cuando la despiden y por miedo a que no hable". “Bárbara sabía que quedarse embarazada de este importante amigo suyo era un seguro de vida”, ha matizado Jesús Mariñas en ‘Sálvame’.



Bárbara Rey podría seguir teniendo el material Una trabajadora de ‘OK Diario’, medio que ha destapado el escándalo, se sentó en el plató de ‘Sálvame’ para asegurar que, aunque el CNI quiso en su día “comprar el silencio de Bárbara Rey”, la artista sigue contando en su haber con material fotográfico y un vídeo que daría validez al romance. “Bárbara Rey, a día de hoy, tiene el material… Como dice mi jefe, Eduardo Inda, hay copias de copias”, afirmó. Sin embargo, Chelo García Cortés, gran amiga de la que fuera esposa de Ángel Cristo, puso en duda las palabras de la periodista: “A mí me constaba que había hecho entrega de un último material”.



Chelo García Cortés ejerció de intermediadora De hecho, Chelo García Cortés desveló que ella misma facilitó “a través de una tercera persona” un encuentro de la musa del destape “con una persona muy cercana al Rey” para que hiciera entrega del material que faltaba por entregar. “El material que todavía le quedaba quería que llegara a manos del Rey”, dijo García Cortés.



''Lo que yo no voy a hacer es jugarme el cuello'' Cuando se pensaba que nadie la estaba grabando, Chelo García Cortés hizo unas reveladoras declaraciones que emitieron en el programa de Telecinco. “Lo que yo no voy a hacer es jugarme el cuello. Yo lo que he vivido no lo puedo contar porque no me van a proteger… Yo no voy a confirmar esas cintas”, afirmó. Antes de añadir que “Bárbara públicamente nunca ha contado esta relación. Solo hizo público mi historia con ella. Todo el país sabe lo que ella ha podido decir en privado… Yo he estado mucho en esa época”. Sin embargo, desmiente que Sofía Cristo llamara al Rey “tito Juan”, ya que ni tan siquiera había nacido.



Chelo estalla contra Bárbara “Una persona nos dice que te preguntemos si tú has hablado a título personal sobre este tema con el Rey emérito por teléfono”, le preguntó Carlota Corredera a Chelo García Cortés. Aunque la periodista prefirió no hablar, sus compañeros se pusieron a recrear cómo podría haber sido esta llamada, momento que aprovechó Bárbara Rey para enviarle un mensaje a su amiga que hizo estallar a la colaboradora. “He sido la persona más fiel que has tenido en toda tu vida, la que más te ha protegido, ¿y encima te crees que yo soy la que está facilitando esta recreación?”, decía García Cortés. “En este país la que has hablado eres tú, yo no te he traicionado en mi vida”, le recordó airada.



Los motivos de la ruptura El programa también rescató un ‘Diario Ché’ que la periodista realizó en verano de 2014 en casa de Bárbara Rey. Durante la entrevista, Bárbara Rey parece hablar de manera velada sobre su historia con Juan Carlos I. “Te viniste a vivir a mi casa porque me tenías que proteger”, le dice en referencia a un amor prohibido que tuvo durante los años en los que se supone que Rey tuvo la aventura amorosa con el Monarca. “Cuando ya llevas un tiempo con una persona y no te responde ni como amor ni como nada, entonces terminas por romper”, apunta la vedette sobre el motivo de la separación. “¿Te acuerdas cuando yo descolgué el teléfono y oí aquella voz y casi me muero del susto? No pude más que decirle: “Un momentito, que está en la ducha””, comenta García Cortés en las imágenes.



Hortensia Blázquez rompe su silencio El plato fuerte del último ‘Sálvame Deluxe’ fue una entrevista a Hortensia Blázquez, la que fuera íntima amiga de Bárbara Rey, que decidió hablar ahora, cuarenta años después, de la relación que la artista mantuvo con el rey Juan Carlos y que fue desde el principio un secreto a voces. En sus primeras declaraciones públicas asegura que "Bárbara lo que siempre dijo es que quería quedarse embarazada, pero el Rey fue muy inteligente, ella quería que le pusiera en un Ministerio, pero no lo consiguió. Es verdad que ella pedía trabajo".



''Se veían en un chalé de Pozuelo una vez al mes'' "Tardó solamente un día en ir a Zarzuela. Cuando el Rey la llama, le tiemblan las piernas. Le dio las gracias porque hizo campaña a favor de su amigo Adolfo Suárez. Le dio una Audiencia para hacerlo en persona y ahí tuvieron la primera relación. Luego se veían en un chalet de Pozuelo una vez al mes", continuó relatando.



Los regalos que recibió Bárbara También habló de que hubo regalos por parte del Rey: "Un reloj de barco y un brillante, fue cuando Bárbara se casó". Chelo García Cortés, por su parte, aseguró que ese regalo se lo hace cuando nace uno de sus hijos. La periodista también confesó haber ayudado a su amiga guardando en su casa una de las grabaciones de Bárbara, "pero no salía en ella el Rey. Lo hice para protegerla a ella y a su familia". Hortensia explicó que estuvieron juntos "tres o cuatro años. Cuando ella se casó, él la respetó y nunca volvieron a verse. Cuando se separó Bárbara, retomaron la relación. Entonces, se vieron en casa de ella porque en el chalé ya no podían. Lo tiene todo grabado. Ella me decía que sabía por qué lo hacía. Primero lo hizo de forma telefónica y después en vídeo, aunque eso fue solamente una sola vez. Entonces, empezó con el chantaje".



''Iba a pedir una cifra escalofriante: 12.000 millones de pesetas'' El 'testigo protegido' asegura que Bárbara "me pidió 500.000 pesetas para comprar material en la tienda del Espía. Me confesó que cuando tuviera el material iba a pedir una cifra escalofriante: 12.000 millones de pesetas. Puso cámaras en el dormitorio para grabarlo todo. También hay casi 30 fotografías de ambos en situación cariñosa". Al parecer, Bárbara podría haber recibido a través de una cuenta en Luxemburgo casi 3 millones, que para utilizar en España tendría que haber blanqueado. Después de esa primera cantidad, el CNI decide actuar e intentar hacerse con el material antes de entregar más dinero.



Bárbara Rey ofreció el vídeo a Mario Conde La entrevistada dijo que "Bárbara ofrece el vídeo a Mario Conde y después a Ruiz Mateos... No se separa del vídeo hasta que lo lleva a Ginebra". Ese vídeo, contó la testigo protegido, "estaba en Ginebra en una caja fuerte. Todas las pertenecías las tiene que recoger porque derrumban el banco. En el avión de vuelta viajaban dos personas del CNI y ven a Bárbara guardando el vídeo en su casa. Días después, la roban...".



''Yo hablé muchísimas veces con el Rey'' Su amiga y vecina Jenny Llada ha explicado la verdad sobre el robo que sufrió la artista. En el debate, sin embargo, quedaba descartado que el robo fuera cosa del propio CNI. "Yo hablé muchas, muchísimas veces con el Rey. Si llamaba a María y no estaba, contactaba conmigo. Me decía que le llamará de tú como él hacía conmigo. Una vez el vi en persona porque me invitó a un cumpleaños, él sabía que yo lo sabía porque ella se lo había dicho", concluyó Hortensia, que años más tarde terminó su amistad con Bárbara.



