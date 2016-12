¿Qué ver en la tele durante las fiestas navideñas?

Anne Igartiburu, Elena S. Sánchez, Inés Ballester, Mónica López, María Casado, Jota Abril, Nieves Álvarez, Marta Solano, Jacob Petrus o Cayetana Guillén Cuervo fueron algunos de los profesionales que se atrevieron a dar el do de pecho.

Cuatro apostó por su programa estrella de la temporada, ‘First Dates’. El dating show se vistió de gala para, conducido por Carlos Sobera y Lara Álvarez, intentar realizar una particular adaptación de ‘Cuentos de Navidad’ de Dickens , sirviéndose de las historias de amor y desamor más mediáticas del formato. Además, contó con una mesa cero para concienciar sobre la donación de médula.

En Antena 3 apostaron por ‘Lo mejor de cada casa’ , programa contenedor en el que estrellas de la cadena, como Arturo Vallas o Karlos Arguiñano, destacaban los 50 mejores momentos televisivos del año. Tras ello, llegaron Manel Fuentes y sus chicos para recordar los mejores momentos de ‘Tu cara me suena’.

José Mota y su particular análisis de la actualidad

En Nochevieja y antes de las tradicionales Campanadas, La 1 ha decidido volver a depositar la confianza de liderar la parrilla a José Mota, que nos deleitará con otro de sus especiales navideños en los que abordará en clave de humor la actualidad política nacional e internacional.

Junto a un sinfín de invitados, en ‘Operación: And the andaran’ José Mota parodiará temas tan candentes de la actualidad como el ‘Brexit’, la victoria de Donald Trump o el fenómeno surgido gracias a Pokémon Go.